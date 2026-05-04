Gasperini: "La Roma è sempre stata in piedi, fortissima sul piano mentale. Siamo in lotta per un traguardo fantastico e..."

A Sky ha parlato Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo il poker inflitto alla Fiorentina all'Olimpico, toccando vari temi.

‘Mai avuto bisogno di…’

“Dal girone di ritorno abbiamo cambiato qualità di gioco in attacco, realizzando molti più gol. Oggi siamo andati in gol con giocatori diversi, facendo delle buone azioni. Non possiamo sbagliare niente per avere ancora chances, ma abbiamo un bel morale. Ci credevo perché sapevo che potevamo recuperare calciatori ed avere la squadra più al completo, con un potenziale migliore riusciamo a competere. La squadra è fortissima sul piano mentale e sta facendo vedere buone cose anche tecnicamente. La squadra sta in piedi da sola da quando sono arrivato, mai avuto bisogno di tenerla in mano. Siamo forti, determinati, compatti, cerchiamo di raggiungere un traguardo che sarebbe fantastico e abbiamo sempre voluto”.

‘Parleremo del futuro a tempo debito’

“Speriamo di avere ancora Dybala e Soulè che ci sono mancati tanti così come El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson lungodegenti sono spariti dai radar, ma la squadra ha sempre avuto la capacità di giocare ogni partita. Questi ragazzi sono veramente encomiabili e li vedo ancora più forti. Come migliorare la squadra sarà qualcosa di successivo, ora dobbiamo fare il massimo nelle prossime tre partite e speriamo che chi è in lotta con noi non riesca a fare altrettanto. Del futuro ci sarà il momento di parlare. Per lunghi tratti siamo stati tra le migliori difese in Europa, poi qualche defezione l'abbiamo un po' pagata. Ora stiamo ritrovando i calciatori, con l'aggiunta di Malen, e così è più facile ottenere risultati".