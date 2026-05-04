L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio anche della partita di questa sera tra viola e Roma.

Le parole di Pruzzo

“Io penso che Vanoli sia al canto del cigno a Firenze. Se lo volevano confermare lo avrebbero fatto già. Ma in un mondo come quello del calcio ci si può aspettare di tutto”.

Sulla sfida sul mercato con la Roma

“Fortini? Se la Roma ritiene di rinforzarsi con lui lo faccia. Vogliono aumentare il livello sul mercato, ma dubito alzino il livello prendendo uno che non ha mai giocato quest'anno. In una stagione così è difficile giudicare, anche se ha sbagliato con due allenatori su due. Gudmundsson falso nove? Contro il Sassuolo ha fatto il minimo sindacale. La Roma ha preso Malen a gennaio, non credo voglia rilanciare l'islandese. Mi sembra improbabile, ma mi fido di Gasperini. Anche lui a differenza di altri ha mercato".