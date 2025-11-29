Le parole relative all'ambiente e all'apporto della tifoseria proferite da Dzeko hanno scatenato più di qualche discussione tra i supporter viola, tra chi si schiera in sua difesa e chi invece ne critica l'uscita, visti i pessimi risultati ottenuti finora in campionato. Eppure, la partita di domani potrebbe rappresentare una chance di rivalsa per il bosniaco.

La vittima preferita

Non solo perché è il momento di uscire tutti insieme da questa situazione, ma anche per un personale conto aperto che Dzeko ha contro gli orobici: è proprio l'Atalanta la squadra contro cui l'attaccante ha segnato più gol in Serie A, ossia nove, più di qualsiasi altro giocatore attualmente attivo in campionato.

Questione di età

Il minutaggio è però stato esiguo e anche nelle occasioni avute, il cigno di Sarajevo non ha brillato, non ultima la prestazione opaca contro l'AEK. Eppure, Dzeko ha ancora tempo di entrare nei libri di record viola: segnando, potrebbe diventare il primo calciatore a firmare una rete in Serie A con la maglia della Fiorentina dopo aver compiuto 38 anni.