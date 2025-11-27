Sandro Sabatini: "Il rimpianto di Palladino a Firenze è comprensibile. Vanoli? Ora a Firenze non serve volare, basta..."

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato brevemente di Fiorentina a Radio Sportiva, soffermandosi su varie tematiche del passato dell'attualità della squadra viola.

Le considerazioni di Sabatini

“Il rimpianto per Palladino a Firenze è comprensibile. C'era qualcosa che non mi tornava nel suo lavoro lo scorso anno, perché aveva fatto solo un pochino peggio di Italiano. Sia lui che Palladino sono stati rimpianti considerando quello che ha fatto Pioli”.

E su Vanoli

“Vanoli? Nell'anno in cui a iniziato a Torino non ha fatto bene, mentre quando è subentrato a Venezia ha fatto benissimo. A Firenze adesso non si tratta di volare, ma di fare bene in Conference e salvarsi in campionato”.