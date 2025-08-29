Nuova avventura in Serie C per Krastev: il giocatore della Fiorentina firma con il Siracusa... in diretta TV! - FOTO

Nuova avventura per Dimo Krastev, con tanto di firma in grande stile. Eh sì, perché il difensore bulgaro di proprietà della Fiorentina nella prossima stagione vestirà la maglia del Siracusa e la firma è arrivata addirittura… in diretta TV!

Tutto live

Ieri sera, durante il programma di Sky Calciomercato - L'originale, in onda proprio da Siracusa, Krastev è stato chiamato sul palco e ha firmato in diretta il contratto che lo legherà per la prossima stagione in prestito al club di Serie C. Nuova avventura in questa categoria per Krastev, che già l'anno scorso ha vestito la maglia della Ternana.

La firma del giocatore bulgaro