Costacurta fa il punto sulle italiane in Europa: "Conference League? La Fiorentina è la favorita per la vittoria"

Alessandro Costacurta ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek parlando del percorso delle italiane in Europa: oltre alle squadre in Champions ed Europa League, ha detto la sua anche sulla Fiorentina, impegnata in Conference League.

Sulle squadre in Europa e Conference League

“L'Europa League è difficile, e secondo me la Roma punterà a tornare in Champions dal campionato, piuttosto che dall'Europa. Il Bologna è una sorpresa continua, ma non la vedo tra le candidate al successo. In Conference, invece, la Fiorentina è tra le favorite”.