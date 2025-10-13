Giani: "Sono emozionato, grazie Toscana!", le prime parole del presidente della Regione dopo la rielezione

La Toscana si è espressa. E ha confermato la fiducia al centrosinistra. Eugenio Giani è stato rieletto presidente della Regione, battendo di larga misura il suo principale opponente, del centrodestra.

Trionfo per il centrosinistra

Così, il neo rieletto presidente - grande appassionato di calcio e di Fiorentina - ha festeggiato sui social la vittoria ringraziando tutto il popolo toscano: “Sono emozionato. GRAZIE TOSCANA!”, ha scritto su Instagram con un post che lo rappresenta festante.

Tutta l'emozione di Giani