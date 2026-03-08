Palla a Fagioli, palla in banca: lo scontro col suo alter ego, messo da parte da Vanoli. "È il talento più cristallino..."

Una delle poche certezze dell'annata in corso lo è diventato Nicolò Fagioli, almeno da quando ha fatto mentalmente clic, intorno a metà dicembre. Una delle poche ‘vittorie’ di Vanoli è stato sicuramente il classe 2001, riportato al centro della manovra e valorizzato sulla continuità: la Fiorentina ne sta traendo anche dei frutti concreti nelle ultime settimane.

Oggi di fronte a lui ci sarà il suo vero e proprio alter ego, sottolinea La Gazzetta dello Sport: Nicolussi Caviglia, suo ex compagno fin dai tempi del vivaio juventino e messo da parte da Vanoli, a suo vantaggio. Sul fronte Parma ci sarà anche Federico Cherubini, neo Ds ma soprattutto ex collaboratore di Paratici alla Juve e fu proprio lui a definire Fagioli come ‘il talento più cristallino incontrato nei suoi di Juve’ (ben dodici, dal 2012 al 2024).