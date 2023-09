La Fiorentina si porta dietro un dubbio. Tre assenti sicuri in Conference

C'è attesa per la gara di Conference League della Fiorentina contro il Genk.

A questo appuntamento i viola si presentano con un giocatore che è ancora in dubbio; si tratta di Ikone, le cui condizioni saranno da valutare in queste giornate che precedono la sfida. Il francese è stato costretto all’ultimo momento ad alzare bandiera bianca in campionato contro l'Atalanta, quando sembrava potesse essere almeno convocato.

Per la trasferta in Belgio non ci saranno invece sicuramente tre giocatori, tutti alle prese con infortuni più o meno gravi: Mina, Pierozzi e il lungodegente Castrovilli.