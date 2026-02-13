Benedetto Ferrara: "Il Como ha lavorato bene, la Fiorentina ha fatto le cose in modo artigianale. Italiano e poco altro in questi sette anni"

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana alla vigilia di Como-Fiorentina: “La proprietà del Como è arrivata in Italia e ha fatto una squadra divertente, una sorta di evoluzione del Barcellona con un allenatore di grido. Lo ha fatto però senza pressioni, cosa che invece a Firenze c'è eccome. La Fiorentina non può fare quello che ha fatto il Como, però nemmeno quello che non ha fatto in questi setti di proprietà Commisso. Tolta la parentesi Italiano, non c'è stato altro. L'anno scorso abbiamo fatto bene perché De Gea parava e Kean segnava, ora invece siamo dei disperati che si devono salvare. Perché il Como sta facendo crescere un brand e la Fiorentina no, nonostante questa città meravigliosa e una struttura come il Viola Park? La risposta è che nessuno si è mai messo a tavolino per costruire una strategia, e tutto è sempre stato fatto in maniera artigianale”.

“Spero che Vanoli mi sorprenda”

Su Vanoli: "E' un allenatore abbastanza confuso, però adesso va sostenuto. Il finale col Torino è inspiegabile, mi auguro che a Como mi sorprenda facendo le scelte giuste. Kean ha fatto un gran gol e spero che torni ad essere lui, per il resto la formazione di domani è praticamente fatta con Solomon al posto di Gudmundsson. Non c'è scusa che tenga, queste sono le partite in cui la Fiorentina deve fare punti".