Ilenikhena piace molto, ma la Fiorentina tiene aperti più fronti. E Pradè continua a monitorare due "vecchi" nomi per l'attacco
In casa Fiorentina prosegue la ricerca di un altro attaccante. Se Kean non si discute, le amichevoli estive hanno fatto sorgere qualche dubbio sulla condizione di Edin Dzeko, non ancora pronto a sostenere più partite consecutive da titolare. Vi abbiamo raccontato di Ilenikhena, ultimo nome proveniente dalla Francia e per il quale la Fiorentina tratta con insistenza, ma non sono ancora da depennare i “vecchi” nome per l'attacco.
Piccoli e Ioannidis sempre nel mirino
In primis Roberto Piccoli, che come riporta il Corriere dello Sport è ai primi posti della lista di Pradè. E poi c'è Fotis Ioannidis, in scadenza nel 2028 col Pantahinaikos. Si tratta di profili la cui valutazione s'aggira intorno ai 25 milioni, ma non è da escludere che la Fiorentina possa trovare una formula vantaggiosa per consegnare a Pioli un nuovo attaccante.