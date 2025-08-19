In casa Fiorentina prosegue la ricerca di un altro attaccante. Se Kean non si discute, le amichevoli estive hanno fatto sorgere qualche dubbio sulla condizione di Edin Dzeko, non ancora pronto a sostenere più partite consecutive da titolare. Vi abbiamo raccontato di Ilenikhena, ultimo nome proveniente dalla Francia e per il quale la Fiorentina tratta con insistenza, ma non sono ancora da depennare i “vecchi” nome per l'attacco.

Piccoli e Ioannidis sempre nel mirino

In primis Roberto Piccoli, che come riporta il Corriere dello Sport è ai primi posti della lista di Pradè. E poi c'è Fotis Ioannidis, in scadenza nel 2028 col Pantahinaikos. Si tratta di profili la cui valutazione s'aggira intorno ai 25 milioni, ma non è da escludere che la Fiorentina possa trovare una formula vantaggiosa per consegnare a Pioli un nuovo attaccante.