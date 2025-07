Zauri: "La Fiorentina che sta nascendo mi piace molto. Secondo me ci sono i margini per ricucire i rapporti con Dodô"

L'ex difensore della Fiorentina Luciano Zauri ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Giocare la Champions League con la Fiorentina è stato qualcosa di veramente emozionante. La squadra che sta nascendo è molto interessante, lo stimolo deve essere quello di fare le cose in grande facendo acquisti mirati e sensati. Ovviamente molto dipenderà dalla permanenza di Kean”.

“Mandragora un predestinato”

E a proposito di calciatori in bilico, Zauri ha parlato anche di Mandragora che ha conosciuto nei suoi primi anni di carriera: “E' sempre stato un predestinato, purtroppo la sua carriera è stata condizionata dagli infortuni ma negli anni ha saputo riconfermarsi. Credo sia un giocatore importante per la Fiorentina, non è velocissimo ma sa gestire bene i tempi di gioco”.

“Ci sono margini per ricucire con Dodo”

Infine su Dodo: “E' cresciuto tantissimo e vorrei capire veramente il motivo del suo malumore. Se la questione riguarda il rinnovo del contratto, secondo me i presupposti per ricucire il rapporto ci sono. Se invece il problema fosse la mancanza di stimoli, allora non proverei neanche a trattenerlo”.