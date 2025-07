Dodô e un ritiro da separato in casa. Fra voci di mercato e rapporti con la società, ora scende in campo Pioli

Dieci giorni, forse anche uno di meno, e Dodô sarà a Firenze per visite mediche e fischio d'inizio della sua nuova avventura. Ancora in maglia viola nonostante i rapporti a dir poco freddi con la dirigenza gigliata.

La trattativa per il rinnovo e le voci di mercato

La situazione del resto è chiara: il club viola e il giocatore sono legati da una contratto ancora sufficientemente lungo (scadenza 2027), ma la trattativa per il rinnovo non ha mai dato segnali di arrivare a una conclusione positiva. Da qui all'accendersi delle voci di mercato il passo è stato assolutamente breve. Sul brasiliano sono piombati club come Barcellona, Juventus e Milan. Nessuno però sembra aver affondato il colpo, almeno per ora. La Fiorentina è stata chiara fin da subito fissando il prezzo del giocatore intorno ai 20/25 milioni.

Il rischio “parametro zero”

Ma il vero rischio è quello di arrivare alla scadenza naturale del contratto e quindi di liberare Dodô a costo zero senza ottenere niente in cambio. Scenario delicato ma non impossibile. Cosi si torna al punto di partenza. Dieci giorni e per Dodô tutto si rimetterà in moto con la maglia della Fiorentina. Una situazione delicata, che Stefano Pioli dovrà gestire usando l'esperienza e la capacità di legare con i giocatori che tutti gli riconoscono.