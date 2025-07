La Fiorentina guarda in casa Cagliari per il possibile sostituto di Dodˆo, ma anche Gasperini è interessato

Quello di Nadir Zortea è uno die nomi sul taccuino di Daniele Pradè per il possibile sostituto di Dodˆo nel caso arrivasse la cessione del brasiliano. I problemi con il rinnovo dell'ex Shakthar sono ormai noti, ma la Fiorentina è disposta a cedere il suo terzino destro solo per cifre importanti.

La società viola sta pensando però anche al classe ‘99 di proprietà del club sardo nel caso in cui per la fascia destra si dovesse tornare sul mercato. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, sull’esterno italiano non ci sarebbe solo la Fiorentina, ma anche la Roma.

Gasperini lo vorrebbe con sé nella Capitale dopo averlo avuto all'Atalanta. E l'operazione dei giallorossi potrebbe essere portata avanti indipendentemente dall'affare Wesley.