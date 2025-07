Fiorentina, i soldi per il prossimo colpo li trovi dai prestiti. 5 cessioni e un tesoretto mica male, ma qualcuno deve ancora passare al vaglio di Pioli

Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come, in attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina e dell'inizio del ritiro estivo (fissato per il 14 luglio), la società viola avrà da sfoltire una rosa molto, troppo ampia.

Un numero impressionante

I rientri dai prestiti hanno fatto lievitare il numero di giocatori in orbita Fiorentina quasi fino a 40 e le cessioni saranno fondamentali per snellire l'organico da presentare a Pioli il primo giorno di ritiro.

Un gruzzolo non da poco

Ikoné, Kouamé, Sottil, Barak e Nzola sono i nomi dei “big” verso la porta d'uscita. Big non tanto per le recenti prestazioni, quanto per il gruzzoletto che potrebbero portare nelle casse viola le loro cessioni. Sottolinea il quotidiano di come sia circa 15 milioni il totale della somma delle loro valutazioni.

Pioli vuole vederci bene

Una cifra che potrebbe sbloccare un prossimo colpo di mercato come Bernabé a centrocampo. Pioli vuole però ragionare su alcuni di loro, in particolare Sottil. Lo ha lanciato lui alla Fiorentina e potrebbe mettere il veto alla sua cessione. Barak spera di far cambiare idea alla Fiorentina e continuare in viola.

Nzola il più… Cedibile

Paradossalmente ad oggi il più facile da cedere sembra essere Nzola, che ha pretendenti sia in Serie A che in Serie B. Servirà un po' più di pazienza per il convalescente Kouamé.