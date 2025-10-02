Corriere Fiorentino: Pioli non indietreggia e cinge con più convinzione le intenzioni palesate in estate
Quest'oggi grande spazio a: “Necessità di vincere”. Sottotitolo: “Pioli: ”Sono venuto a Firenze con l’obiettivo di alzare il livello, rimango ottimista sul fatto che ci riusciremo". Articolo che inizia così: “Un livello da alzare per cominciare a vincere in campionato e risalire una classifica che per ora preoccupa, una Conference da vincere. Stefano Pioli non indietreggia ma anzi cinge con ancor più convinzione le intenzioni palesate in estate”.
Gli avversari
In taglio basso invece si parla degli avversari odierni: “L’allenatore dei cechi crede nell’impresa: ”Viola molto forti,ma in grande difficoltà". Sottotitolo: “In tribuna il doppio ex Ujfalusi”.
