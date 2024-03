Confermata la camera ardente di Joe Barone al Viola Park: i dettagli

Confermata la camera ardente del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Per chi avesse piacere di rivolgere un ultimo saluto al dirigente viola, la camera sarà allestita alla cappella del Viola Park. L’orario di apertura al pubblico sarà dalle 9 alle 21 di domani mercoledì 20 marzo.

Il comunicato della società viola: "ACF Fiorentina informa che la camera ardente per dare l'ultimo saluto al Direttore Generale Joe Barone sarà aperta domani, mercoledì 20 marzo, dalle 09:00 alle 21:00 al Viola Park, nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi. L’ingresso pedonale avverrà da Via Pian di Ripoli, 5 (Bagno a Ripoli) e, per chi arriverà in auto, sarà disponibile il parcheggio di Via della Nave a Rovezzano, 91. PARCHEGGIO “OLMI”.