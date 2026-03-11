Entro Pasqua la risposta della Fiorentina sulla partecipazione al restyling del Franchi: la cifra messa sul piatto e la durata della concessione

Nelle prossime settimane si saprà con esattezza se la Fiorentina parteciperà oppure no al project financing per il secondo lotto dei lavori di restyling dello stadio Franchi.

Sensazioni positive e cifre

Ora si entra nel vivo e come scrive Repubblica-Firenze, entro Pasqua sarà data una risposta definitiva a Palazzo Vecchio da parte del club viola. Le sensazioni sono positive, con Rocco Commisso che negli ultimi giorni di vita aveva inviato i primi documenti al Comune. La Fiorentina sarebbe pronta a mettere sul piatto 85 milioni di euro, che comprendono i 55 mancanti per il progetto più altri 30 per gli arredi e per rendere il Franchi moderno. A questi probabilmente andrà aggiunto un aumento dei prezzi.

Lunga concessione

In cambio sarà data una concessione dell'impianto di 80 anni, durata considerata congrua all’investimento. Da questa mossa la Fiorentina ne trarrebbe in primis uno stadio praticamente di proprietà con l'aumento del valore stesso del club, oltre a tutta una serie di benefici economici dati dall'ammodernamento e dai servizi.