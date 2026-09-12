La Gazzetta dello Sport: Uno, due, tre! È Mastantuono show a Venezia
Due pagine per la Fiorentina nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone stamani è: “Fa tutto l'argentino, la Fiorentina è viva”. Nel taglio medio: “Uno, due tre! Mastantuono show”. Nel taglio basso spazio per le pagelle: “Hainaut, spinta continua. Fagioli, che personalità!”.
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Nella spalla: “Vanoli esulta: “Il passato va dimenticato”. Nel taglio basso: ”Stroppa per ora è sereno: “Ma devo recuperare uomini chiave”.
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