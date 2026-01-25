Dzeko subito decisivo col suo Schalke: gli bastano venti minuti per la prima gioia con la nuova maglia

Ci ha messo pochissimo Dzeko a prendersi le grazie dei tifosi dello Schalke 04: dopo la ricezione calorosa che gli hanno riservato, l'ex attaccante della Fiorentina si è già rivelato decisivo per le sorti della sua squadra alla sua prima presenza con la nuova maglia.

Subito decisivo

Infatti, il Cigno di Sarajevo è subentrato al 67simo nella sfida tra il suo Schalke e il Kaiserslautern, trovando la rete del momentaneo 1-2 che accorcia le distanze all'87simo: su una palla lunga mette giù col petto e batte il portiere nell'uno contro uno. Partita poi terminata 2-2, grazie anche alla firma del bosniaco che ha dato il ‘la’ alle marcature dei suoi.

La rete dell'1-2