Pazienza: "Il gol di Nzola è importantissimo, al ritorno si misura tanto della Fiorentina. Per il post-Italiano vedrei bene Palladino"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Michele Pazienza è intervenuto a Tag24.it per parlare della sfida di ieri in Conference: “Il gol di Nzola è di un'importanza unica. Italiano ha enormi vantaggi nell'andare in Belgio con due risultati su tre, pur impegnandosi nel prepararla nel migliore dei modi. Si misura tanto per lui e per la squadra, al di là di com'è andata la stagione. Sarà uno step importante”.

“Futuro? Continuare nella direzione di Italiano”

Su Italiano: “La Fiorentina voleva proporre un calcio moderno, è quello che l'ha portata a sceglierlo. Si è rivelata una scelta azzeccata, portando a Firenze calcio entusiasmante e grandi obiettivi. Futuro? Si può continuare in questa direzione e scegliere nuovamente un profilo giovane. Ad esempio Palladino, lo trovo un nome giusto”.