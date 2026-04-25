Ebbene sì, anche la Fiorentina ha la sua specialità. L'elemento in cui svetta

La specialità di casa della Fiorentina? L'elemento in cui riesce a svettare su tutti? Si chiama calcio di rigore. Con sei reti realizzate, nessuno tranne il Pisa ha fatto meglio tra le squadre di A.

Però a differenza dei nerazzurri, i viola sono andati a segno sempre: sei su sei, contro il sei su sette dei pisani. A questi sei centri poi vanno aggiunti anche i tre realizzati in Conference League.

Un'altra particolarità da sottolineare è che questi nove rigori sono stati calciati da quattro giocatori diversi. Andando più nello specifico: cinque trasformati da Gudmundsson, due da Kean e uno a testa da Mandragora e Piccoli.