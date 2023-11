Il Cukaricki arriva al re-match con la Fiorentina con un'altra sconfitta pur rimanendo in alta classifica in campionato

Dopo l'attuale turno di campionato tornerà anche la Conference League, con la Fiorentina impegnata sul campo del Cukaricki per la sfida di ritorno, un match da vincere naturalmente per tutelare il primato nel gruppo. La formazione serba ci arriverà dopo un'altra sconfitta, in casa contro il Backa Topola, passato per 2-0 con le reti di Cirkovic e Cvetkovic. Serbi che restano comunque al quinto posto in classifica, appuntamento poi giovedì alle 18.45 per il match europeo.