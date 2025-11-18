La formazione titolare dell'Under 21: contro il Montenegro Baldini si affida a due difensori della Fiorentina

Alle ore 18.30 torna in campo l'Italia Under 21 per le qualificazioni al prossimo europeo. Gli Azzurrini dopo la beffarda sconfitta contro la Polonia volano in Montenegro per continuare a coltivare le speranze di una qualificazione diretta: questo pomeriggio l'obiettivo primario è quello di tornare a vincere per non perdere terreno dai polacchi, attualmente in testa al girone E con 15 punti in 5 partite.

Silvio Baldini si affida a Comuzzo e Fortini in difesa

E pochi minuti fa il commissario tecnico dell'Under 21 azzurra Silvio Baldini ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che scenderà in campo dal primo minuto. Buone notizie per Paolo Vanoli e la Fiorentina: il tecnico di Carrara infatti sceglie di impiegare entrambi i viola convocati. Saranno infatti in campo dal primo minuto Pietro Comuzzo e Niccolo Fortini, il primo in mezzo alla difesa e il secondo da terzino destro. In attacco tutto è affidato al bomber di Milan e Lecce Francesco Camarda.

Le formazioni titolari delle due squadre

Queste le formazioni di Montenegro-Italia Under 21:

MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic, Vukanic; Mrvaljevic, Jukovic, Djukanovic; Perisic. All. Goran Perisic.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Fortini, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Camarda, Cherubini. All. Silvio Baldini.