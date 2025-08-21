Il Cagliari deve sostituire Piccoli e potrebbe farlo con un attaccante che piaceva anche alla Fiorentina

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l'albanese classe 2003 Christian Shpendi può essere il post Roberto Piccoli al Cagliari. L'attaccante del Cesena è seguito da molti club tra alta Serie B e A ed era monitorato anche dalla Fiorentina. Il club romagnolo ha sempre chiesto circa 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Rossoblù pronti a muoversi sull'albanese

Il direttore sportivo degli isolani, Guido Angelozzi, lo ha seguito con particolare attenzione e potrebbe puntarlo. Il Cagliari ha liquidità dopo avere ceduto Roberto Piccoli alla Fiorentina, incassando 25 milioni più bonus.