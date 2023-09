Filippo Galli: "Jovic non è arrivato da ripiego al Milan. Ha tutte le carte per fare bene in rossonero"

Filippo Galli, ex giocatore del Milan di cui è stato anche responsabile del settore giovanile, ha parlato dell'arrivo alla corte di Stefano Pioli dell'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic: “Secondo me Jovic non è un ripiego. È un ragazzo giovane, che deve crescere, fare esperienza, molto abile tecnicamente”.

E aggiunge: "Per me ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio e far bene nel Milan”.