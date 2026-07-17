Antognoni: "Ho detto addio alla proprietà dei Commisso, non ai tifosi viola. Il mio più grande rimpianto..."
Giancarlo Antognoni, Unico 10 della Fiorentina, ha parlato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, intervenendo anche sulla squadra viola.
Antognoni e la Fiorentina
"Il mio più grande rimpianto è quello di non aver mai vinto lo scudetto con la Fiorentina. Il presente? Ho detto addio alla proprietà, non ai tifosi. Che ancora oggi mi fermano per strada e mi salutano al bar".
Il retroscena su Gianni Agnelli
“Ci fu un approccio particolarmente chiaro proprio alla vigilia della finale dei Mondiali ’82. Peraltro io ero pure infortunato e mesto, ma lui non si scompose. Si avvicinò a me e mi disse: “Caro Antognoni, mi spiega perché lei è l’unico giocatore al mondo al quale non interessa indossare la maglia della Juve?”. ”Ho ascoltato il cuore”, gli risposi. Non è più tempo di bandiere purtroppo. Oggi un giocatore è proprietario di sé stesso, mentre hanno acquistato valore cose come il marketing, i diritti tv, i social. E poi essere una bandiera vuol dire rinunciare a delle opportunità, sia di vittoria che di guadagno. Per molti non ne vale la pena".