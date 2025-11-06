Vanoli firma la risoluzione con il Torino: è pronto per l'avventura alla Fiorentina

La Fiorentina ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo la sconfitta contro il Mainz all'ultimo minuto, unica partita dove Daniele Galloppa si è seduto sulla panchina della prima squadra, il club viola si è mosso per chiudere ufficialmente un tecnico.

Vanoli-Fiorentina, domani l'arrivo

Sarà Paolo Vanoli a guidare la Fiorentina: per lui contratto di otto mesi con opzione. Domani arriverà a Firenze e dirigerà il primo allenamento con la squadra. Adesso è tutto pronto e manca soltanto l'ufficialità, non c'è più nessun vincolo.

Il tecnico saluta ufficialmente il Torino

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Vanoli ha appena salutato ufficialmente il Torino. Poco fa è stata firmata la risoluzione tra l'allenatore e i granata, che dopo la scorsa stagione sono ripartiti da Baroni.