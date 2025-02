La Fiorentina femminile è sempre più... scandinava. La particolarità della Danimarca alla prossima Nations League

La Fiorentina è sempre più… danese. La formazione di De La Fuente ieri è riuscita a strappare un punto fra le mura amiche alla Roma campione d'Italia, chiudendo la Regular Season in quarta posizione. Nelle prossime settimane avrà avvio la Poule Scudetto che potrebbe servire per agganciare la terza piazza, valevole per l'accesso ai preliminari di Champions League.

La particolarità della Danimarca

Intanto mancano dieci giorni all’esordio dell’Italia nella Women’s Nations League. Il 25 febbraio, al rinnovato stadio Picco di La Spezia, le azzurre sfideranno la Danimarca, che ha appena annunciato le convocate. Fra queste c'è una presenza rilevantissima di giocatrici viola.

E l'Italia si incrocerà con loro

Tra le scelte del ct Jeglertz figurano ben QUATTRO giocatrici della Fiorentina Femminile: Ballisager, Faerge, Snerle e Bredgaard. Prima della gara con l’Italia, la Danimarca comunque affronterà la Svezia il prossimo 21 febbraio. C'è grande attesa per vedere all'opera le Azzurre in questa importante competizione.