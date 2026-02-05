Non basta l'arrivo di Immobile a Parigi, un ex Fiorentina viene eliminato dalla Coppa di Francia

Per essere una neopromossa non se la sta cavando affatto male la nuova squadra di Jonathan Ikoné. L'ex Fiorentina, tornato in Francia, nella sua Parigi dopo i difficili anni di Firenze, è parzialmente tornato a miglior vita oltralpe. Tuttavia, nella serata di ieri è arrivato un brusco KO per le ambizioni della seconda squadra della capitale francese.

Jorko esce di scena dalla Coppa

Jonathan Ikoné quando ancora vestiva la maglia della Fiorentina

Dopo aver fatto il fenomeno contro il suo ex PSG, squadra dove giocava nelle giovanili insieme ad un certo Mbappé, il suo Paris FC (dove milita anche un altro ex viola come Maxime Lopez e recentemente anche Ciro Immobile) è stato eliminato al turno subito successivo di Coppa di Francia.

Una prestazione sottotono

All'interno del match, Jorko è stato pure ammonito e poi sostituito, nonostante avesse segnato in Ligue 1 nell'ultimo turno contro il Marsiglia di De Zerbi.