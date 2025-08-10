Nella sua intervista a Fiorentinanews.com l’operatore di mercato ed esperto di calcio sudamericano Filippo Colasanto ha parlato della situazione legata all’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, che nonostante lo stop della trattativa con il Botafogo sembra ancora sul piede di partenza, e del difensore Nicolas Valentini ceduto nuovamente in prestito al Verona in questa sessione di calciomercato

Questione Beltran: il Botafogo ha abbandonato la pista dato che il giocatore non era sembrato convinto. Secondo lei come finirà?

“Beltran sicuramente rimpiangerà molto l'occasione sprecata se dovesse andar via, e auguro alla Fiorentina che il rimpianto non sia reciproco. Quest'anno, se alla fine resta, la dirimente potrebbe essere la presenza di un tecnico misurato e bravo in psicologia come Pioli. Hai visto mai che l'argentino alla fine non diventi un bel "nuovo acquisto"...?”

Nicolas Valentini era arrivato alla Fiorentina per diventare una colonna importante della retroguardia, poi però non ha mai giocato una gara ufficiale ed ora è tornato per la seconda volta al Verona. Come si può spiegare questa scelta da parte della società viola?

“Vista da fuori la scelta della Fiorentina su Valentini è poco comprensibile. Soprattutto per me che ne ho apprezzato più volte dal vivo le doti tecniche e di personalità in uno stadio a dir poco bollente come la ‘Bombonera’. Strana la cessione, seppur in prestito, ancora per una stagione, dev'esserci qualcosa che da fuori non si vede, o non si comprende”.