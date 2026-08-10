Solomon riparte dalla Championship: il "no" alla Fiorentina per accettare la corte del West Ham

Manor Solomon non tornerà alla Fiorentina. Dopo il prestito di sei mesi dove, nonostante l'infortunio, aveva rappresentato una luce in mezzo al disastro di una stagione da dimenticare, l'israeliano non è stato riscattato ed è quindi tornato al Tottenham. Non rientrando nei piani del club inglese si poteva ipotizzare a un nuovo prestito in maglia viola, ma non sarà così.

Solomon riparte dalla Championship

Per lui infatti si aprono le porte della Championship, la seconda serie inglese. Già da qualche giorno si parlava dell'interessamento del West Ham, neo-retrocesso, e proprio in queste ore alcuni media britannici hanno riportato la notizia dell'accordo praticamente raggiunto tra le parti. Solomon vestirà la maglia degli Hammers e al Tottenham andranno 5 milioni più bonus.

Il “no” alla Fiorentina

Pare peraltro che per accettare la corte del West Ham Solomon abbia rifiutato due offerte dalla Spagna e dalla Francia, una da parte dell'Hull City e anche quella della Fiorentina. Da parte di Paratici dunque c'era realmente l'intenzione di riportare a Firenze l'israeliano, che però ha preferito rimanere in Inghilterra seppur in seconda serie.