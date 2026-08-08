Sfuma definitivamente il ritorno di Solomon a Firenze: ecco la destinazione dell'israeliano
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non ci sarà nessun Solomon-bis alla Fiorentina: il giocatore israeliano, nonostante la Fiorentina non abbia mai disegnato l'idea di riaccogliere l'ormai ex Tottenham, proseguirà infatti la propria carriera in Inghilterra.
Fatta per Solomon al West Ham
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è infatti tutto fatto per l'approdo di Manor Solomon al West Ham, club appena retrocesso nella Championship inglese dalla Premier. Il club londinese pagherà per il suo cartellino 5 milioni di sterline, con un legato alle prestazioni di club e giocatore.
Niente da fare, Fiorentina
Niente da fare, quindi, per la Fiorentina, con Fabio Paratici che dovrà quindi guardare altrove per rafforzare il pacchetto esterni della squadra viola.
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