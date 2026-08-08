Un ritorno di Solomon a Firenze? Il West Ham punta su di lui per tornare subito in Premier League

Come sappiamo ormai da settimane, la Fiorentina ed il suo ds Fabio Paratici sono alla ricerca di almeno un esterno di livello per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso. L’arrivo di Mastantuono, che comunque ricopre il ruolo di trequarti, infatti non sembra frenare la dirigenza gigliata che continua la sua personale ricerca in quel ruolo. E se nelle ultime settimane si era parlato anche di un clamoroso ritorno, le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra tendono a smentire un possibile scenario del genere.

Solomon a Firenze? Qualche settimana la situazione era molto diversa, adesso…

Sin da quando il giocatore ha fatto il suo ritorno al Tottenham dopo il prestito di sei mesi a Firenze, la possibilità che Manor Solomon potesse nuovamente tornare alla Fiorentina era piu di una semplice ipotesi. I rapporti tra la dirigenza viola e quella del club inglesi, considerando il lavoro fato da Paratici oltremanica, sono ottimi e per questo la pista ha continuato a prendere quota. Negli ultimi giorni però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la situazione sembra esser cambiata diametralmente. Adesso Il West Ham, retrocesso lo scorso anno in Championship, sta avanzando forte per Solomon, individuato come tassello idoneo per cercare il ritorno immediato in Premier League.

Il West Ham punta su di lui per tornare subito in Premier League

Secondo quanto riportato la trattativa tra le tre parti procede spedita e gli Hammers sono fiduciosi sul buon esito dell'affare. L'esterno offensivo israeliano, appena rientrato dal prestito alla Fiorentina, è di nuovo in uscita dal Tottenham, visto che non fa parte del progetto tecnico di mister Roberto De Zerbi, e in queste settimane era stato accostato agli stessi gigliati per un possibile ritorno in Serie A dopo il suo mancato riscatto a 10 milioni di euro.