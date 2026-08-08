Tutto nacque negli States: preparazione rivista, mercato internazionale e monte ingaggi sotto controllo. Ecco la rivoluzione di Paratici

A un paio di mesi dal famoso meeting andato in scena a New York tra il Ds Paratici, Ferrari e la proprietà Commisso, l'aria intorno alla Fiorentina è decisamente cambiata: Repubblica fa un excursus sui vari settori in cui il club gigliato ha deciso di dare una svolta, tirando una linea rispetto a quanto fatto nei primi anni di gestione.

Più intensi, più giovani e meno costosi

Paratici nella sua conferenza di insediamento aveva parlato di Fiorentina da internazionalizzare e il mercato si è mosso proprio in quella direzione. Stop al mercato di soli italiani (o condotto con soli club italiani) e assalto a talenti giovani, meno costosi dal punto di vista dell'ingaggio. Una preparazione rivista rispetto a quella tragica di un anno fa, per essere più intensi e duraturi. Ma cambiamenti ampi che hanno riguardato varie figure: dal marketing all'area medica e a quella della comunicazione.