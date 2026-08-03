Concorrenza per Solomon: l'ex ala viola può restare in Inghilterra. C'è una nuova pretendente

Come riportato da Sky Sport, il West Ham sta valutando la possibilità di avviare una trattativa per acquistare Manor Solomon del Tottenham. Le parti si aspettano di sapere se una trattativa può svilupparsi entro 48-72 ore.

Concorrenza per la Fiorentina

L'attaccante israeliano classe 1999 è reduce dalla stagione in prestito prima al Villarreal e poi alla Fiorentina. Il calciatore resta un'opzione da valutare per le ali per la squadra viola, a determinate condizioni, economiche in primis, ma su di lui è vivo l'interesse anche di altri club.

Hammers sul giocatore

Adesso per lui si muovono anche gli Hammers retrocessi in Championship, che hanno incassato una somma altissima dalla cessione di Summerville all'Al-Hilal e devono sostituire l'olandese.