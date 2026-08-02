Solomon aspetta il più possibile la Fiorentina ma stavolta niente prestito. Paratici lo tiene a bagnomaria

Se sarà un Solomon bis, lo sarà probabilmente nelle fasi conclusive del mercato estivo, quando il prezzo dell'israeliano sarà calato ben al di sotto dei 10 milioni previsti per il suo riscatto. L'esterno classe '99 infatti, sta aspettando più possibile la Fiorentina, secondo La Nazione, ma nel frattempo trovando anche spazio nel Tottenham di De Zerbi.

Niente prestito però

Stavolta la strada del prestito non sarà percorribile perché gli Spurs vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo. Un ritorno, come detto, non sarebbe mal visto dal calciatore ma Paratici lo sta tenendo un po' a “bagnomaria", in attesa magari che l'affare diventi più conveniente. Non sarà comunque lui il profilo principale del reparto ma solo un eventuale completamento.