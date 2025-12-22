La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto luce sul problema fisico che ha tenuto fuori Marì dai convocati per la gara contro l'Udinese.

Si ferma lo spagnolo

Per il centrale spagnolo si tratterebbe di una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra, rimediato contro il Losanna in Conference League. Finito, quindi, il suo 2025: lo si rivedrà con ogni probabilità nel mese prossimo.

Il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.