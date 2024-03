Poker della Juventus sulla Fiorentina Femminile. Terzo KO consecutivo nella Poule Scudetto per De La Fuente che non sa più vincere

Un'altra sconfitta pesante, dopo il 3-0 subito dall'Inter in casa lo scorso weekend, per la Fiorentina Femminile, crollata, fisicamente e mentalmente - verrebbe da dire - sul campo della Juventus. Le bianconere hanno messo subito le cose in chiaro, andando avanti di due reti prima con Grosso e poi con Echegini.

La stessa Echegini, nella ripresa, ha calato prima il tris e poi la sua personalissima tripletta, finendo di annichilire una squadra che solo un mese fa dettava legge sullo stesso prato di Biella. Sassuolo, Inter e Juventus: tre KO su tre per De La Fuente, che dalla Coppa Italia non ha più vinto. Periodo nero per le ragazze viola, che adesso dovranno pure affrontare la lanciatissima Roma. Il sogno secondo posto, adesso, è veramente utopico, ricordando, comunque, che quest'anno anche la terza in classifica va a giocarsi la Champions League.