Amoruso: "Stasera voglio una Fiorentina cattiva, che vende cara la pelle. Pensare al Rakow? No, è una squadra da Serie C"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in attesa della partita contro la Cremonese.

Il commento di Amoruso

“Penso che si debba imparare dagli errori: la Fiorentina viene da un periodo dove ha concesso tanto, e adesso ha bisogno di essere squadra. Penso che i calciatori abbiano capito questo concetto. Non si può pensare di andare a Cremona a fare una passeggiata, poi in caso la Cremonese te lo concederà, ma quella di stasera si preannuncia essere una battaglia e tutte le volte che la Fiorentina va in battaglia, le cose non vanno bene. Mi auguro che ogni punto lasciato per strada venga ricordato e serva a giocare bene questa partita: non parlo di una prestazione bella, io voglio una prestazione cattiva, una Fiorentina che lascia il segno e si vende cara la pelle, perché se porti a casa tre punti non dico che hai indirizzato già la salvezza, ma una bella spinta te la dai. Inoltre, avresti un peso in meno sullo stomaco ad affrontare l'Inter alla prossima giornata”.

“Oggi, a differenza di Udine, ho l'impressione che gli avversari abbiano tutto da perdere e non saranno tranquilli. La Fiorentina è sicuramente superiore, ma deve essere ordinata: tirarsi fuori da questa situazione è difficile ma il materiale c'è. Dall'altro lato c'è una Cremonese che non ti aspetterà chiusa in difesa, anche perché gli mancano due difensori importantissimi: mi aspetto quindi una Fiorentina attenta e pronta a rispondere colpo su colpo con tranquillità. L'importanza della gara di stasera però non deve incidere su quella di giovedì: il Rakow è una squadra da Serie C italiana, poca roba, abbiamo preso un gol su una lettura errata di Comuzzo che continua a commettere questi errori. Non dimentichiamoci che sono loro che dovranno ribaltarla”.