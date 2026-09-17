Buone notizie per Beto: è nella lista dei convocati della Guinea Bissau

In attesa dei primi convocati del nuovo ct dell’Italia Roberto Mancini, questo pomeriggio sono arrivate le convocazioni della Guinea Bissau. E tra i 25 convocati del ct Emiliano Tè è presente anche il centravanti della Fiorentina Norberto Beto. La Nazionale centrafricana sarà impegnata nelle prime due giornate del Girone L delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, competizione che si disputerà tra Kenya, Tanzania e Uganda.

Per il centravanti, arrivato quest'estate in viola dall'Everton, si tratta di un nuovo capitolo di un percorso internazionale iniziato nell'ottobre 2024, quando accettò la corte della federazione guineense dopo aver inseguito a lungo, senza successo, una convocazione del Portogallo, suo paese di nascita.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: MANUEL BALDE CO TROFENSE

FERNANDO EMBADJE - LUGO

MANUEL I. DIALO - BALZAN FC.

Difensori: JEFFERSON ENCADA - ESTRELA DA AMADORA

MAURO TEIXEIRA - BOTEV PLOVOIV

OPA SANGANTE - USI DUNKERQUE

VITOR ROFINO - FAMALICÃO

GILBERTO BATISTA - MOREIRENSE

ELYADJAH MENDY - NANCY

LANO SIMÃO DA SILVA IMBENI - PENAFIEL

ADRAMANE CASSAMA - AC OULU

Centrocampisti: PANUTCHE CAMARA - DUNDEE UNITED

EUCIODALCIO GOMES (DALCIO) - APOEL NICOSIA

JORGE BRAIMA CANDÉ NOGUEIRA (BURA) - LUSITANO RONALDO VIEIRA - SAN JOSE EARTHQUAKES

MAMADI CAMARA - KAYSERISPOR

RENATO NHAGA - GALATASARAY

ALFA SEMEDO - AL FAYHA

Attaccanti: MAMA SAMBA BALDÉ (MAMA) - BREST

ALVARO DJALO - ATHLETIC BILBAO

STEVE AMBRI - OMONLA 29M

DANIO DIASSI - PORTIMONENSE SAD

TAMBLE MONTEIRO - RIO AVE FRANCULINO DJU - TRABZONSPOR

NORBERTO B. G. BETUNCAL (BETO) - FIORENTINA