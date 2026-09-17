Buone notizie per Beto: è nella lista dei convocati della Guinea Bissau
In attesa dei primi convocati del nuovo ct dell’Italia Roberto Mancini, questo pomeriggio sono arrivate le convocazioni della Guinea Bissau. E tra i 25 convocati del ct Emiliano Tè è presente anche il centravanti della Fiorentina Norberto Beto. La Nazionale centrafricana sarà impegnata nelle prime due giornate del Girone L delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, competizione che si disputerà tra Kenya, Tanzania e Uganda.
Per il centravanti, arrivato quest'estate in viola dall'Everton, si tratta di un nuovo capitolo di un percorso internazionale iniziato nell'ottobre 2024, quando accettò la corte della federazione guineense dopo aver inseguito a lungo, senza successo, una convocazione del Portogallo, suo paese di nascita.
Questa la lista completa dei convocati:
Portieri: MANUEL BALDE CO TROFENSE
FERNANDO EMBADJE - LUGO
MANUEL I. DIALO - BALZAN FC.
Difensori: JEFFERSON ENCADA - ESTRELA DA AMADORA
MAURO TEIXEIRA - BOTEV PLOVOIV
OPA SANGANTE - USI DUNKERQUE
VITOR ROFINO - FAMALICÃO
GILBERTO BATISTA - MOREIRENSE
ELYADJAH MENDY - NANCY
LANO SIMÃO DA SILVA IMBENI - PENAFIEL
ADRAMANE CASSAMA - AC OULU
Centrocampisti: PANUTCHE CAMARA - DUNDEE UNITED
EUCIODALCIO GOMES (DALCIO) - APOEL NICOSIA
JORGE BRAIMA CANDÉ NOGUEIRA (BURA) - LUSITANO RONALDO VIEIRA - SAN JOSE EARTHQUAKES
MAMADI CAMARA - KAYSERISPOR
RENATO NHAGA - GALATASARAY
ALFA SEMEDO - AL FAYHA
Attaccanti: MAMA SAMBA BALDÉ (MAMA) - BREST
ALVARO DJALO - ATHLETIC BILBAO
STEVE AMBRI - OMONLA 29M
DANIO DIASSI - PORTIMONENSE SAD
TAMBLE MONTEIRO - RIO AVE FRANCULINO DJU - TRABZONSPOR
NORBERTO B. G. BETUNCAL (BETO) - FIORENTINA