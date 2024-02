Lotta all'Europa? Un passo alla volta per Thiago Motta: "Non riesco a pensare neanche alla Fiorentina"

La lotta alle posizioni europee, che comprende anche una Fiorentina scivolata all'ottavo posto nell'ultimo turno di campionato, si fa sempre più avvincente. C'è anche il Bologna, stregato contro la Viola ma in questo momento sesto in classifica. Ne ha parlato anche l'allenatore Thiago Motta.

“Non penso neanche alla Fiorentina”

Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa, in merito all'obiettivo europeo: “Penso solo al campo, alla partita contro il Lecce. Ce la giocheremo davanti al nostro meraviglioso pubblico. Il resto conta meno. Non riesco a pensare neanche alla partita contro la Fiorentina”.