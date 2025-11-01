Giuseppe Commisso saluta Pradè: "Un ricordo che porterò sempre con me, buona fortuna" - FOTO

Arrivano dal proprio profilo Instagram anche le parole di Giuseppe Commisso, figlio del presidente della Fiorentina, in merito alle dimissioni di Pradè dalla carica di DS.

“Grazie per la passione e onorabilità”

Il post contiene una foto risalente al 2019, anno dell'insediamento dei Commisso alla presidenza della Fiorentina, con il conseguente arrivo di Pradè scelto come direttore sportivo. Nel post del figlio del patron viola si legge: "Caro Daniele, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina con passione e onorabilità. Questa è la mia prima foto con te, scattata nello stesso mese in cui la nostra famiglia ha acquistato la società — un ricordo che porterò sempre con me. Ti auguro il meglio per te e per la tua famiglia".