Cagni: "Comuzzo ignori l'Arabia e vada dove può crescere veramente senza rovinarsi. I soldi li guadagnerà comunque"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex allenatore Gigi Cagni ha detto la sua a TMW Radio sull'offerta dell'Al-Hilal per Pietro Comuzzo da 35 milioni di euro presentata alla Fiorentina.
Le parole di Cagni
“Gli consiglierei di andare a giocare dove può crescere - ha detto l'ex tecnico - senza rovinarsi per prendere dei soldi che comunque guadagnerai in futuro, perdendosi in un campionato che non ti restituisce niente”.
I dubbi di Comuzzo
Il giocatore al momento non sembra convinto della possibile avventura in Arabia, che aveva già rifiutato a inizio estate per rimanere a Firenze.
💬 Commenti