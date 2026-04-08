L’ex viola Massimo Orlando ha parlato ampiamente a Lady Radio, analizzando la recente vittoria viola a Verona e proiettandosi anche sulle prospettive future della Fiorentina sotto vari punti di vista.

“Mi aspettavo un Verona battagliero, così è stato e alla Fiorentina è andata bene. L’espulsione di Gudmundsson? È stato provocato da Suslov, ma in quelle situazioni gli arbitri prendono certe decisioni perché si sono messi le mani addosso l’uno con l’altro. Ora poi le magliette si strappano con una facilità incredibile. È la prima partita sporca che vinciamo e ci voleva, c’è da soffrire ancora un paio di giornate ma la classifica si è messa bene ed andiamo a dormire tranquilli. Prestazione non buona, ma chi se ne frega, erano importanti i 3 punti. Ora la questione salvezza la vedo tra Lecce Cremonese e Cagliari”.

’Se Vanoli si trova bene con questo gruppo…’

“La Fiorentina ha fatto ciò che doveva fare, e lo ha fatto bene, voglio fare ancora una volta i complimenti a Vanoli, perché sento ancora tante critiche ma gli va riconosciuto di essere riuscito in un lavoro per niente facile e scontato. Come detto tempo fa, e mi sono preso contestazioni, perchè non continuare il prossimo anno con Vanoli se sta facendo così bene con questo gruppo? Conosce l’ambiente, magari gli migliorano la squadra. Se chiude così il campionato e si va avanti in Europa… perché non si può almeno pensare ad una sua conferma?”.

‘Ecco come rinforzerei la Fiorentina’

“Chiaro che Paratici sta già lavorando per il prossimo anno e non può esporsi, ha già magari individuato l’allenatore e qualche calciatore. La sua carriera parla chiaro, credo che la Fiorentina il prossimo anno non si farà trovare impreparata durante il mercato estivo. Servono rinforzi sugli esterni alla Fiorentina, calciatori essenziali nel calcio moderno, quindi un centrocampista alla Kessiè, magari un terzino sinistro. Con 4-5 innesti di qualità e la profondità di rosa che abbiamo, il prossimo anno la squadra può dire la sua”.