Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, ha espresso a TMW Radio il suo commento sulla situazione attuale della Fiorentina.

"Dispiace vedere la Fiorentina in questo modo"

De Paola si è pronunciato così: “Dispiace vedere la Fiorentina così, ma anche la schizofrenia dei tifosi: si è contestato Palladino e prima anche Italiano, che ha portato certi risultati, ma ora non si può precipitare così”.

"C'è un vuoto dirigenziale"

E ha aggiunto: "Hanno avuto due allenatori eccezionali, ma c'è un vuoto dirigenziale".