Commisso, Saputo e una visita ricambiata: il presidente rossoblù impressionato dal Viola Park

Un paio d'anni fa era stato proprio Rocco Commisso a far visita al centro sportivo rinnovato del Bologna, a Casteldebole, restyling messo in piedi proprio dall'attuale presidente rossoblù Saputo. Anche quell'incontro servì al numero uno della Fiorentina a farsi un'idea di ciò che avrebbe voluto mettere in piedi a Bagno a Ripoli.

Ieri dunque c'è stata l'occasione per contraccambiare la visita, a centro sportivo viola sostanzialmente ultimato: struttura che ha logicamente impressionato il patron canadese del club emiliano, tra le figure per altro più vicine allo stesso Commisso anche solo per la simil provenienza.