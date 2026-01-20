Un altro innesto: come può cambiare la Fiorentina con Fabbian in campo
A meno di sorprese, Giovanni Fabbian sarà un altro nuovo innesto di questo mercato invernale per la Fiorentina. Ma come potrebbe cambiare lo schieramento viola con il giocatore del Bologna?
Mezzala
Fabbian potrebbe essere utilizzato da Vanoli come mezzala, se venisse confermato l'attuale schieramento con i tre a centrocampo.
Trequartista
Qualora invece dovesse virare al 4-2-3-1, ipotesi tutt'altro che peregrina, anche perché il tecnico viola ne ha parlato più volte, ecco che Fabbian potrebbe essere impiegato da trequartista classico.
Quando si ritroverà ad averlo a disposizione, Vanoli farà tutte le considerazioni del caso e prenderà le proprie decisioni.
