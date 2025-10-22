Pioli si gioca la Conference con Piccoli. E Dzeko ha voglia di titolarità
Rifinitura stamani e domani, nel tardo pomeriggio la gara di Conference contro il Rapid Vienna. La Fiorentina ha questo come programma immediato.
Prima di tornare a pensare al campionato, i viola devono passare un altro esame europeo, contro un avversario che è in crisi di risultati (un ritornello conosciuto anche da queste parti).
Piccoli davanti
Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico Pioli, che si ritrova un attacco che non sta segnando per le mani, dovrebbe lanciare dall'inizio Piccoli come centravanti, con Kean preservato a causa di una caviglia che non è ancora a posto.
Seconda punta o trequartista?
Non solo, Dzeko secondo la ‘rosea’ scalpita e ha voglia di titolarità. In quel caso lì c'è da capire se il tecnico viola schiererà due punte di ruolo o si affiderà ad una punta e un trequartista (Gudmundsson?).