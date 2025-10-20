Pioli confermato, Pradè parla di dimissioni. Oggi il confronto: Decide Commisso

Aiuto, la Fiorentina è ultima in classifica, cosa che a memoria gigliata non si ricorda, e con Bologna e Inter da affrontare nelle prossime partite.

Roba dura, perché tutto sembra girare dalla parte sbagliata. Dopo il vantaggio e dopo una partita non bella ma ordinata, cambia tutto. Grazie anche ad una decisone arbitrale molto discutibile, con il solito mezzo errore difensivo (questa volta di Parisi, giocatore non all’altezza) che pesa tantissimo e un De Gea non perfetto sul gol di Leao.

O scossa veloce o cambiare diventa inevitabile

La situazione è brutta, molto brutta perché questa squadra non sembra avere carattere ed uscire da queste zone terribili di classifica non sarà facile. Inutile dire che con il Bologna, dell’ex Italiano, affamato di vendetta sarà durissima. Prima la Conference, giovedi, due partite dove l’allenatore si giocherà la panchina, inevitabile, anche perché questa squadra sembra avere la testa piena di paure e di incertezze. E allora in questi casi serve una scossa, veloce. Q questa arriva subito o cambiare diventerà inevitabile. Con dispiacere da parte di tutti noi che immaginavamo assolutamente una stagione molto diversa.

Ultimo posto meritato

La cosa che fa più male è che la Fiorentina vista fino ad oggi vale Pisa e Genoa, cioè l’ultimo posto in classifica. Meritato purtroppo. Ci si può appellare anche all’arbitro, alla sfortuna, ad un pizzico di buonasorte che manca, ma non può bastare. Arrivare al 19 ottobre senza aver vinto una partita è troppo grave per la squadra costruita. Così come essere fanalini di coda.

Faccia a faccia in videoconferenza

La società, anzi la proprietà cosa dice? Va bene così? Commisso…batti un colpo. Pradè ha detto la sua, difendendo a spada tratta l’allenatore e attribuendosi tutte le colpe di questo momento. Parlando anche di possibili dimissioni. Una notte di riflessioni, ha detto, ecco che potrebbe arrivare il suo addio. Contestato dai tifosi, si è attribuito tutte le responsabilità, toccherà adesso al proprietario decidere. Una mossa soltanto simbolica, di facciata come dice qualcuno? Lo capiremo nelle prossime ore. Quando ci sarà un faccia a faccia tra ds e proprietario. In videoconferenza. Si parlerà del futuro del ds ma anche della posizione dell’allenatore. Inevitabile.